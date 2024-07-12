Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні

Уряд Австралії має намір надати Україні ще $250 мільйонів військової підтримки — це найбільша допомога від цієї країни з моменту вторгнення Росії в Україну.

Джерело: австралійське агентство новин ABC News

Деталі: Віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.

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Як йдеться у повідомленні австралійського ЗМІ, саміт НАТО, який проходив на тлі турбулентності в американській політиці, був здебільшого зосереджений на посиленні підтримки України.

Агентство ABC News підкреслило, що Австралія та інші партнери з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Австралійський військовий пакет включає в себе керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси і партію черевиків.

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Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.

Пряма мова Марлза: "Це не останній пакет, про який ми оголошуємо.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах".