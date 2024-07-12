Австралия объявила рекордный пакет военной помощи Украине

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов военной поддержки - это самая большая помощь от этой страны с момента вторжения России в Украину.

Источник: австралийское агентство новостей ABC News

Детали: Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о пакете помощи в последний день саммита НАТО в Вашингтоне.

Реклама:

Как говорится в сообщении австралийского СМИ, саммит НАТО, который проходил на фоне турбулентности в американской политике, был в основном сосредоточен на усилении поддержки Украины.

Агентство ABC News подчеркнуло, что Австралия и другие партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются членами НАТО, направили свои делегации для укрепления связей с альянсом на фоне опасений относительно китайской агрессии в регионе.

Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.

ВИДЕО ДНЯ

Общая стоимость поддержки Австралии для украинских военных достигает 1,1 миллиарда долларов.

Прямая речь Марлза: "Это не последний пакет, о котором мы объявляем.

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях".