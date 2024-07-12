Саміт НАТО: Байден пообіцяв Україні подальшу підтримку
Президент США Джо Байден підтвердив свої наміри продовжувати політику Сполучених Штатів щодо глобального лідерства у питанні підтримки України та посилення НАТО, наголосивши, що це є питанням національної безпеки США.
Джерело: Байден у четвер на підсумковій пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, "Укрінформ"
Пряма мова: "Я не полишу Україну. Я збережу НАТО сильним (альянсом – ред.). Це саме те, що ми зробили, і це саме те, що ми продовжимо робити".
Деталі: Він наголосив, що майбутнє політики Сполучених Штатів залежить від американського народу, який має зробити свій вибір у листопаді.
Однак, застеріг Байден, це набагато більше, ніж політичне питання: "Це питання національної безпеки".
Він додав, що йдеться не про його політичну кампанію, а про наступні десятиліття.
У цьому контексті він нагадав, як його попередник, Дональд Трамп відмовлявся від зобовʼязань за статтею 5 Північноатлантичного договору, що вважається основою колективної безпеки. Крім того, Трамп називав російського диктатора Путіна "генієм", нагадав Байден.
Нагадаємо:
Про інші результати саміту читайте в статті, "що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ".