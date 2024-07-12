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Саммит НАТО: Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку

Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 06:45
Саммит НАТО: Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку
Джо Байден и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден подтвердил свои намерения продолжать политику Соединенных Штатов относительно глобального лидерства в вопросе поддержки Украины и усиления НАТО, подчеркнув, что это является вопросом национальной безопасности США.

Источник: Байден в четверг на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, "Укринформ"

Прямая речь: "Я не оставлю Украину. Я сохраню НАТО сильным (альянсом - ред.). Это именно то, что мы сделали, и это именно то, что мы продолжим делать".

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Детали: Он отметил, что будущее политики Соединенных Штатов зависит от американского народа, который должен сделать свой выбор в ноябре.

Однако, предостерег Байден, это гораздо больше, чем политический вопрос: "Это вопрос национальной безопасности". 

Он добавил, что речь идет не о его политической кампании, а о следующих десятилетиях.

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В этом контексте он напомнил, как его предшественник, Дональд Трамп отказывался от обязательств по статье 5 Североатлантического договора, которая считается основой коллективной безопасности. Кроме того, Трамп называл российского диктатора Путина "гением", напомнил Байден.

Напомним:

О других результатах саммита читайте в статье, "что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ".

Темы: БайденНАТОпомощь Украине
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