ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та майже 200 одиниць техніки
П'ятниця, 12 липня 2024, 07:22
Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 030 окупантів, 48 артилерійських систем та 23 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 556 650 (+1 030) осіб,
- танків − 8 191 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 15 755 (+23) од,
- артилерійських систем − 15 158 (+48) од,
- РСЗВ − 1 119 (+0) од,
- засобів ППО − 888 (+2) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 035 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 397 (+5) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 409 (+84) од,
- спеціальної техніки − 2 543 (+8) од.
Дані уточнюються.