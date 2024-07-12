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ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та майже 200 одиниць техніки

Ірина БалачукП'ятниця, 12 липня 2024, 07:22
ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та майже 200 одиниць техніки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 030 окупантів, 48 артилерійських систем та 23 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 556 650 (+1 030) осіб,
  • танків − 8 191 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 15 755 (+23) од,
  • артилерійських систем − 15 158 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 119 (+0) од,
  • засобів ППО − 888 (+2) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 035 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 397 (+5) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 409 (+84) од,
  • спеціальної техніки − 2 543 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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