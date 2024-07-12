ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та майже 200 одиниць техніки

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 030 окупантів, 48 артилерійських систем та 23 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 556 650 (+1 030) осіб,

танків − 8 191 (+9) од,

бойових броньованих машин − 15 755 (+23) од,

артилерійських систем − 15 158 (+48) од,

РСЗВ − 1 119 (+0) од,

засобів ППО − 888 (+2) од,

літаків − 361 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 035 (+26) од,

крилатих ракет − 2 397 (+5) од,

кораблів/катерів − 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 20 409 (+84) од,

спеціальної техніки − 2 543 (+8) од.

Дані уточнюються.