ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и почти 200 единиц техники
Пятница, 12 июля 2024, 07:22
Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 030 оккупантов, 48 артиллерийских систем и 23 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 556 650 (+1 030) человек,
- танков − 8 191 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 15 755 (+23) ед,
- артиллерийских систем − 15 158 (+48) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 888 (+2) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 035 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 397 (+5) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 409 (+84) ед,
- специальной техники − 2 543 (+8) ед.
Данные уточняются.