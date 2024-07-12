ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и почти 200 единиц техники

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 030 оккупантов, 48 артиллерийских систем и 23 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 556 650 (+1 030) человек,

танков − 8 191 (+9) ед,

боевых бронированных машин − 15 755 (+23) ед,

артиллерийских систем − 15 158 (+48) ед,

РСЗО − 1 119 (+0) ед,

средств ПВО − 888 (+2) ед,

самолетов − 361 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 035 (+26) ед,

крылатых ракет − 2 397 (+5) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 20 409 (+84) ед,

специальной техники − 2 543 (+8) ед.

Данные уточняются.