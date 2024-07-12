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Основний напрямок – Старокостянтинів: Сили ППО вночі збили 5 ракет і 11 БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 08:34
Основний напрямок – Старокостянтинів: Сили ППО вночі збили 5 ракет і 11 БпЛА
Фото - 121 обр тро зсу

Сили ППО протягом вечора 11 липня та ночі 12 липня збили 5 російських ракет та 11 БпЛА.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Увечері 11 липня 2024 року окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. – РФ.), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.

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Основний напрямок удару – Старокостянтинів".

Деталі: Ракети вдалося збити у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряна оборона збила 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Решта вісім безпілотників, за даними Повітряних сил, були втрачені локаційно. Військові припускають, що, з метою перевантаження протиповітряної оборони, армія РФ використовує імітатори ударних БпЛА.

Теми: Повітряні сили ЗСУППО
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