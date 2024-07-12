Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Основное направление – Староконстантинов: Силы ПВО ночью сбили 5 ракет и 11 БпЛА

Татьяна ОлейникПятница, 12 июля 2024, 08:34
Основное направление – Староконстантинов: Силы ПВО ночью сбили 5 ракет и 11 БпЛА
Фото - 121 обр тро всу

Силы ПВО в течение вечера 11 июля и в ночь на 12 июля сбили 5 российских ракет и 11 БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали из самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской обл. – РФ.), а в течение ночи – 19-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131 /136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ.

Реклама:

Основное направление удара – Староконстантинов".

Детали: Ракеты удалось сбить в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушная оборона сбила 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Остальные восемь беспилотников, по данным Воздушных сил, были потеряны локационно. Военные предполагают, что с целью перегрузки противовоздушной обороны армия РФ использует имитаторы ударных БпЛА.

Темы: Воздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Австралия объявила рекордный пакет военной помощи Украине
ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и почти 200 единиц техники
Генштаб рассказал о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении
The Telegraph: Британия не разрешала Украине применять Storm Shadow по территории РФ
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: