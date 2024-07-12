Основное направление – Староконстантинов: Силы ПВО ночью сбили 5 ракет и 11 БпЛА

Силы ПВО в течение вечера 11 июля и в ночь на 12 июля сбили 5 российских ракет и 11 БпЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали из самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской обл. – РФ.), а в течение ночи – 19-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131 /136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ.

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Основное направление удара – Староконстантинов".

Детали: Ракеты удалось сбить в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушная оборона сбила 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

Остальные восемь беспилотников, по данным Воздушных сил, были потеряны локационно. Военные предполагают, что с целью перегрузки противовоздушной обороны армия РФ использует имитаторы ударных БпЛА.