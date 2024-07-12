Генштаб розповів про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Росіяни продовжують активні наступальні дії і намагаються прорвати оборону українських військ по всій лінії фронту, протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару (із застосуванням 5 ракет), скинув понад 100 керованих авіабомб, здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів".

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Деталі: Росіяни завдали авіаційних ударів зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке, Куп’янськ, Степова Новоселівка, Глушківка, Борова Харківської області; Лиман, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Калинівка, Часів Яр, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Воздвиженка, Єлизаветівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Тягинка і Токарівка Херсонської області.

На Харківському напрямку загарбники продовжували активні дії. Зокрема, 6 разів штурмували у районах Вовчанська та Глибокого за підтримки авіації.

На Куп’янському напрямку за добу було 7 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

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На Лиманському напрямку українські війська стали на заваді 11 штурмовим діям росіян в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 5 спроб загарбників прорвати оборону українських сил у районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де відбулося аж 14 боєзіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де росіяни 6 разів штурмували українські позиції.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 штурмів − найбільш активно діяли неподалік Урожайного Донецької області, де провели 7 атак.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. ЗСУ відбили 1 атаку загарбників у бік Гуляйполя. Генштаб наголошує, що втрат позицій не допустили.

На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах − атакували 2 рази, але успіху не мали.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ", − повідомили у Генштабі.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕБ та район зосередження особового складу противника.

"У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1030 осіб. Також наші воїни знешкодили 9 танків, 23 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 84 автомобіля та 8 одиниць спеціальної техніки", − підсумували у Генштабі.