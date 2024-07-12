Генштаб рассказал о ситуации на фронте: горячее всего на Покровском направлении

Россияне продолжают активные наступательные действия и пытаются прорвать оборону украинских войск по всей линии фронта, за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением 5 ракет), сбросил более 100 управляемых авиабомб, совершил 4 480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: Россияне нанесли авиационные удары в частности, в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое, Купянск, Степная Новоселовка, Глушковка, Боровая Харьковской области; Лиман, Выемка, Ивано-Дарьевка, Калиновка, Часов Яр, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Воздвиженка, Елизаветовка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Тягинка и Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении захватчики продолжали активные действия. В частности, 6 раз штурмовали в районах Волчанска и Глубокого при поддержке авиации.

На Купянском направлении за сутки было 7 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки в частности в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.

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На Лиманском направлении украинские войска помешали 11 штурмовым действиям россиян в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отбили 8 атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 5 попыток захватчиков прорвать оборону украинских сил в районах Клещеевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении оккупанты совершили 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк, что в Донецкой области.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где произошло аж 14 боестолкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где россияне 6 раз штурмовали украинские позиции.

На Времовском направлении оккупанты совершили 11 штурмов − наиболее активно действовали неподалеку Урожайного Донецкой области, где провели 7 атак.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. ВСУ отбили 1 атаку захватчиков в сторону Гуляйполя. Генштаб отмечает, что потерь позиций не допустили.

На Ореховском направлении состоялось 2 боевых столкновения, в частности неподалеку Малой Токмачки, что в Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах − атаковали 2 раза, но успеха не имели.

"На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ", − сообщили в Генштабе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию РЭБ и район сосредоточения личного состава противника.

"В итоге за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 1 030 человек. Также наши воины обезвредили 9 танков, 23 боевых бронированных машины, 48 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 26 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 ракет, 84 автомобиля и 8 единиц специальной техники", − подытожили в Генштабе.