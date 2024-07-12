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У Чугуївському районі шість людей підірвались на розтяжці під час евакуації

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 липня 2024, 14:00
У Чугуївському районі шість людей підірвались на розтяжці під час евакуації
ілюстративне фото МВС

У Чугуївському районі Харківщини шість людей підірвались на ворожій розтяжці під час евакуації, у трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, у інших трьох – вибухові поранення.

Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура

Дослівно ОВА: "У Чугуївському районі троє людей підірвалися на вибуховому пристрої.

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Подія сталася у селі Стариця. Внаслідок вибуху поранення отримали цивільні: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років".

Деталі: Згодом у прокуратурі додали, що подія сталася вранці 12 липня у с.Стариця Вовчанської громади під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе окупанти.

У прокуратурі Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 ККУ).

Теми: Харківська областьвибух
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