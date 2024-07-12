В Чугуевском районе шесть человек подорвались на растяжке во время эвакуации

В Чугуевском районе Харьковщины шесть человек подорвались на вражеской растяжке во время эвакуации, у трех из пострадавших острая реакция на стресс, у других трех - взрывные ранения.

Источник: Харьковская ОГА, Харьковская областная прокуратура

Дословно ОГА: "В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве.

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Происшествие произошло в селе Старица. В результате взрыва ранения получили гражданские: мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет".

Детали: В прокуратуре добавили, что событие произошло утром 12 июля в с.Старица Волчанской громады во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

В прокуратуре Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК).