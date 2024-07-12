ДШВ показали, як відбувається посвята в десантники

Випускники вищих військових навчальних закладів, які були розподілені після випуску для подальшого проходження військової служби до Десантно-штурмових військ ЗСУ, пройшли випробування для отримання марунового берету.

Джерело: пресслужба ДШВ

Деталі: Зі зброєю та у повному спорядженні, молоді офіцери пройшли наступні випробування: подолання психологічної смуги перешкод, димової завіси в протигазах, болото в брід, пересування з колодою, буксирування автомобільної техніки, марш-кидок, водної перешкоди в брід та спаринг з інструкторами.

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Після випробувань молоді лейтенанти урочисто склали "Клятву десантника" та отримали марунові берети.