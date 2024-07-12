ДШВ показали, как происходит посвящение в десантники

Выпускники высших военных учебных заведений, которые были распределены после выпуска для дальнейшего прохождения военной службы в Десантно-штурмовые войска ВСУ, прошли испытания для получения марунового берета.

Источник: пресс-служба ДШВ

Детали: С оружием и в полном снаряжении, молодые офицеры прошли следующие испытания: преодоление психологической полосы препятствий, дымовой завесы в противогазах, болото в брод, передвижение с бревном, буксировка автомобильной техники, марш-бросок, водного препятствия в брод и спарринг с инструкторами.

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После испытаний молодые лейтенанты торжественно приняли "Клятву десантника" и получили маруновые береты.