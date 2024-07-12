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Втрати Росії у травні і червні були рекордними − розвідка Британії

Ірина Балачук, Андрій СинявськийП'ятниця, 12 липня 2024, 12:41
Втрати Росії у травні і червні були рекордними − розвідка Британії
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Середньодобові втрати Росії − убитими й пораненими − у травні та червні значно зросли і сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: За даними відомства, у травні Росія щодня втрачала убитими й пораненими 1 262 осіб, а у червні – 1 163 відповідно, що є її максимальними середньодобовими показниками втрат за весь час війни.

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Розвідка підкреслює, що загалом за останні два місяці РФ ймовірно втратила вбитими й пораненими понад 70 тисяч військовослужбовців.

Аналітики пов’язують зростання втрат з відкриттям Росією нового фронту в Харківській області, в той час, як агресорка зберігала попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

Розвідка Британії акцентує, що хоч окупанти і збільшили тиск на фронті, але ефективна українська оборона та проблеми з підготовкою російських військових "зменшують здатність РФ використовувати будь-які технічні успіхи попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту".

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Аналітики прогнозують, що протягом наступних двох місяців середня кількість російських втрат теж перевищуватиме тисячу осіб на день, оскільки Росія продовжує намагатися захопити українські позиції масованими наступальними діями.

Передісторія:

  • Днями розвідка Британії повідомила, що за останній рік значно зросла частота ударів України по Чорноморському флоту Росії та їхня ефективність.
  • Раніше вона проаналізувала, як на стан освіти у Росії вплинуло рішення Кремля взяти університети під свій контроль.
  • Перед тим британське Міноборони зазначило, що Росія посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до правдивої інформації та більшого стеження за ними.

Теми: Росіявтрати у війніВелика Британіярозвідка
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