Потери России в мае и июне были рекордными − разведка Британии

Среднесуточные потери России − убитыми и ранеными − в мае и июне значительно выросли и достигли наибольших значений за все время ее захватнической войны против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: По данным ведомства, в мае Россия каждый день теряла убитыми и ранеными 1 262 человека, а в июне − 1 163 соответственно, что является ее максимальными среднесуточными показателями потерь за все время войны.

Реклама:

Разведка подчеркивает, что всего за последние два месяца РФ вероятно потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч военнослужащих.

Аналитики связывают рост потерь с открытием Россией нового фронта в Харьковской области, в то время, как агрессорка сохраняла предыдущие темпы наступательных операций вдоль остального фронта.

Разведка Британии акцентирует, что хоть оккупанты и увеличили давление на фронте, но эффективная украинская оборона и проблемы с подготовкой российских военных "уменьшают способность РФ использовать какие-либо технические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта".

ВИДЕО ДНЯ

Аналитики прогнозируют, что в течение следующих двух месяцев среднее количество российских потерь также будет превышать тысячу человек в день, поскольку Россия продолжает пытаться захватить украинские позиции массированными наступательными действиями.

Предыстория: