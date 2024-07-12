У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту
П'ятниця, 12 липня 2024, 13:33
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті та дим в районі аеропорту.
Джерело: Андрющенко в Telegram
Деталі: За його даними, місцеві повідомили про роботу російської ППО, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом.
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У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту pic.twitter.com/LCc8xC5rDK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2024
За попередньою інформацією мерії, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.
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