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У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 13:33
У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту
Фото - Маріупольська міська рада

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті та дим в районі аеропорту.

Джерело: Андрющенко в Telegram

Деталі: За його даними, місцеві повідомили про роботу російської ППО, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом.

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За попередньою інформацією мерії, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.

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фото з телеграм-каналу андрющенка
 
фото з телеграм-каналу андрющенка

Теми: Маріупольвійнааеродром
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