В мариупольской мэрии сообщили о прилетах в районе аэропорта

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе и дыме в районе аэропорта.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: По его данным, местные сообщили о работе российской ПВО, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом.

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У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту pic.twitter.com/LCc8xC5rDK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2024

По предварительной информации мэрии, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Сообщается, что там недавно находился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

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фото с телеграм-канала андрющенко