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В мариупольской мэрии сообщили о прилетах в районе аэропорта

Татьяна ОлейникПятница, 12 июля 2024, 13:33
В мариупольской мэрии сообщили о прилетах в районе аэропорта
Фото - Мариупольский городской совет

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе и дыме в районе аэропорта.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: По его данным, местные сообщили о работе российской ПВО, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом.

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По предварительной информации мэрии, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Сообщается, что там недавно находился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

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фото с телеграм-канала андрющенко
 
фото с телеграмм-канала андрющенка

Темы: Мариупольвойнааэродром
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