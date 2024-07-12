В мариупольской мэрии сообщили о прилетах в районе аэропорта
Пятница, 12 июля 2024, 13:33
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе и дыме в районе аэропорта.
Источник: Андрющенко в Telegram
Детали: По его данным, местные сообщили о работе российской ПВО, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом.
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У маріупольській мерії повідомили про прильоти в районі аеропорту pic.twitter.com/LCc8xC5rDK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2024
По предварительной информации мэрии, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Сообщается, что там недавно находился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
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