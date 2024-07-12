Австралія звинувачує сім’ю російського походження у шпигунстві

Австралійська поліція повідомила про арешт двох австралійських громадян російського походження, яких звинувачують у шпигунстві.

Джерело: спільний пресреліз Федеральної поліції Австралії та Австралійської розвідувальної організації безпеки, ВВС

Дослівно поліція: "Двоє громадян Австралії російського походження, яких звинувачують в отриманні матеріалів Сил оборони Австралії з метою передачі їх російській владі, постануть сьогодні перед Магістратським судом Брісбена за звинуваченням у шпигунстві".

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Деталі: Йдеться про 40-річну жінку, яка є рядовим Армії оборони Австралії, та її 62-річного чоловіка. Їх арештували у їхньому будинку в передмісті Брісбена вранці 11 липня. Того ж дня подружжю пред'явили звинувачення в підготовці до шпигунства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

ВВС вказує, що перед судом постали Кіра Корольова та її чоловік Ігор Корольов.

Кіра та Ігор Корольови Фото з сайту moscowtimes.ru

Поліція встановила, що підчас довгострокової відпустці з 2023 року жінка здійснила незадекларовану поїздку до Росії з чоловіком і без нього.

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Тоді коли чоловік залишався в Австралії, жінка проінструктувала його про те, як увійти в її офіційний робочий акаунт і отримати доступ до певної інформації для відправки безпосередньо на її приватну електронну скриньку, поки вона перебувала в Росії.

Поліція наголошує, що інформація, до якої отримала доступ пара, стосувалася інтересів національної безпеки Австралії. Ці дані подружжя мало намір передати російській владі.

Повідомляється, що це перший випадок звинувачення у шпигунстві в Австралії після прийняття нових законів у 2018 році.

"Громадськість може бути впевнена, що загрози не існує, а CFITF (Оперативна група з протидії іноземному втручанню), зірвала ймовірну злочинну діяльність", − йдеться в повідомлення.

Поліція вказує, що це вже третій випадок, коли вона висунула звинувачення у шпигунстві або іноземному втручанні з моменту внесення цих злочинів до Закону про Кримінальний кодекс 1995 року.

У лютому 2024 року одну особу засудили за підготовку або планування злочину, пов'язаного з іноземним втручанням, а ще одна особа залишається перед судом за звинуваченням у необережному іноземному втручанні.