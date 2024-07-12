Австралия обвиняет семью российского происхождения в шпионаже

Австралийская полиция сообщила об аресте двух австралийских граждан российского происхождения, которых обвиняют в шпионаже.

Источник: совместный пресс-релиз Федеральной полиции Австралии и Австралийской разведывательной организации безопасности, ВВС

Дословно полиция: "Двое граждан Австралии российского происхождения, которых обвиняют в получении материалов Сил обороны Австралии с целью передачи их российским властям, предстанут сегодня перед Магистратским судом Брисбена по обвинению в шпионаже".

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Детали: Речь идет о 40-летней женщине, которая является рядовым Армии обороны Австралии, и ее 62-летнем муже. Их арестовали в их доме в пригороде Брисбена утром 11 июля. В тот же день супругам предъявили обвинение в подготовке к шпионажу, что предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

ВВС указывает, что перед судом предстали Кира Королева и ее муж Игорь Королев.

Кира и Игорь Королевы Фото с сайта moscowtimes.ru

Полиция установила, что во время долгосрочного отпуска с 2023 года женщина совершила незадекларированную поездку в Россию с мужем и без него.

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Тогда, когда муж оставался в Австралии, женщина проинструктировала его о том, как войти в ее официальный рабочий аккаунт и получить доступ к определенной информации для отправки непосредственно на ее частный электронный ящик, пока она находилась в России.

Полиция отмечает, что информация, к которой получила доступ пара, касалась интересов национальной безопасности Австралии. Эти данные супруги намеревались передать российским властям.

Сообщается, что это первый случай обвинения в шпионаже в Австралии после принятия новых законов в 2018 году.

"Общественность может быть уверена, что угрозы не существует, а CFITF (Оперативная группа по противодействию иностранному вмешательству), сорвала вероятную преступную деятельность", − говорится в сообщение.

Полиция отмечает, что это уже третий случай, когда она выдвинула обвинения в шпионаже или иностранном вмешательстве с момента внесения этих преступлений в Закон об Уголовном кодексе в 1995 году.

В феврале 2024 года один человек был осужден за подготовку или планирование преступления, связанного с иностранным вмешательством, а еще один человек остается перед судом по обвинению в неосторожном иностранном вмешательстве.