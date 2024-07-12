Росіяни обстрілами зруйнували пожежно-рятувальну частину в Торецьку

Внаслідок удару російських окупаційних військ у Торецьку Донецької області зруйновано місцеву пожежно-рятувальну частину.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Жахливі руїни залишилися після ворожого удару від пожежно-рятувального підрозділу міста Торецьк Бахмутського району, що на Донеччині".

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фото дснс

фото дснс

фото дснс

Деталі: Вказано, що серед особового складу ніхто не постраждав. Напередодні, через безпекову складову, Торецькі рятувальники були вимушені передислокуватися до іншого підрозділу.

Попри всі складнощі та постійну ворожу атаку, надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, надавати домедичну допомогу пораненим та евакуйовувати населення на території Торецької громади, запевняють рятувальники.