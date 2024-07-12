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Россияне обстрелами разрушили пожарно-спасательную часть в Торецке

Валентина РоманенкоПятница, 12 июля 2024, 13:54
Россияне обстрелами разрушили пожарно-спасательную часть в Торецке
фото ГСЧС

В результате удара российских оккупационных войск в Торецке Донецкой области разрушена местная пожарно-спасательная часть.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Ужасные руины остались после вражеского удара от пожарно-спасательного подразделения города Торецк Бахмутского района Донецкой области".

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фото гсчс
 
фото гсчс
 
фото гсчс

Детали: Указано, что среди личного состава никто не пострадал. Накануне, из-за составляющей безопасности, торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение.  

Несмотря на все сложности и постоянную вражескую атаку, чрезвычайники продолжают ликвидировать последствия обстрелов, оказывать домедицинскую помощь раненым и эвакуировать население на территории Торецкой общины, уверяют спасатели.  

Темы: Донецкая областьвойнаГСЧС
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