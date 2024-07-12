Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування
П'ятниця, 12 липня 2024, 14:28
Російські війська близько 30 хвилин обстрілювали Дніпровський район міста Херсон.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Пряма мова: "Росіяни завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько пів години.
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Пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі".
Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2024
Відео з телеграм-каналу Романа Мрочка pic.twitter.com/mMdzJ3LNUo
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Деталі: Внаслідок атаки ніхто не постраждав.