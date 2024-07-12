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Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 14:28
Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування
Фото - Херсонська МВА

Російські війська близько 30 хвилин обстрілювали Дніпровський район міста Херсон.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Росіяни завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько пів години.

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Пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі".

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Деталі: Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Теми: Херсонобстріл
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