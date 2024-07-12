Россияне пол часа обстреливали Днепровский район Херсона, есть разрушения
Пятница, 12 июля 2024, 14:28
Российские войска около 30 минут обстреливали Днепровский район города Херсона.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Прямая речь: "Россияне нанесли массированный обстрел по Днепровскому району города. Атаковали около получаса.
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Повреждены дома и админздания, разрушен магазин, изуродованы автомобили".
Росіяни пів години обстрілювали Дніпровський район Херсона, є руйнування.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2024
Відео з телеграм-каналу Романа Мрочка pic.twitter.com/mMdzJ3LNUo
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Детали: В результате атаки никто не пострадал.