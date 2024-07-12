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Россияне пол часа обстреливали Днепровский район Херсона, есть разрушения

Татьяна ОлейникПятница, 12 июля 2024, 14:28
Россияне пол часа обстреливали Днепровский район Херсона, есть разрушения
Фото - Херсонськая ГВА

Российские войска около 30 минут обстреливали Днепровский район города Херсона.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Россияне нанесли массированный обстрел по Днепровскому району города. Атаковали около получаса.

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Повреждены дома и админздания, разрушен магазин, изуродованы автомобили".

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Детали: В результате атаки никто не пострадал.

Темы: Херсонобстрел
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