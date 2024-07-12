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У лікарні померла жінка, яка постраждала через російську атаку з безпілотника на Берислав

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 15:46
У лікарні померла жінка, яка постраждала через російську атаку з безпілотника на Берислав
Фото - Getty Images

У лікарні померла 94-річна жінка, яка вдень зазнала важких поранень внаслідок російської атаки з безпілотника на Берислав Херсонської області.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Російська армія атакувала Берислав з безпілотника.

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Під ворожий удар потрапила 94-річна місцева жителька, котра перебувала у приміщенні. Вона дістала уламкові поранення тіла, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, а також втратила частину нижньої кінцівки".

Деталі: За даними ОВА, потерпілу у тяжкому стані доставили до лікарні. Нині медики борються за її життя.

Оновлено: Згодом очільник Херсонської ОВА повідомив про те, що жінка померла в лікарні.

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Пряма мова Прокудіна: "Лікарі протягом кількох годин відчайдушно боролися за життя потерпілої, але поранення виявилися надто тяжкими. Серце жінки зупинилося у медичному закладі. Мої співчуття рідним та близьким."

Теми: Херсонська областьвійна
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