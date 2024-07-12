В больнице умерла женщина, пострадавшая из-за российской атаки с беспилотника на Берислав

В больнице умерла 94-летняя женщина, которая днем получила тяжелые ранения в результате российской атаки с беспилотника на Берислав Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Русская армия атаковала Берислава с беспилотника.

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Во вражеский удар попала 94-летняя местная жительница, находившаяся в помещении. Она получила обломочные ранения тела, контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму, а также потеряла часть нижней конечности.

Детали: По данным ОВА, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

Оновлено: Згодом очільник Херсонської ОВА повідомив про те, що жінка померла в лікарні.

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Пряма мова Прокудіна: "Лікарі протягом кількох годин відчайдушно боролися за життя потерпілої, але поранення виявилися надто тяжкими. Серце жінки зупинилося у медичному закладі. Мої співчуття рідним та близьким."