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Комітет рекомендує Верховній Раді скасувати перехід на зимовий чи літній час

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 липня 2024, 14:49
Комітет рекомендує Верховній Раді скасувати перехід на зимовий чи літній час
Фото: stillfx/Depositphotos

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Джерело: пресслужба комітету

Деталі: Повідомляється, що 12 липня відбулося засідання профільного комітету, на якому було розглянуто проєкт закону про обчислення часу в Україні., метою якого є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.

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Законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню, зазначають у комітеті.

Дослівно: "Окрім цього, зазначений законопроект покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу.

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Прийняття закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України.

За результатами обговорення народні депутати України – члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в повторному другому читанні прийняти його в цілому як закон".

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Теми: часВерховна Рада
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