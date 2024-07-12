Комитет рекомендует Верховной Раде отменить переход на зимнее или летнее время

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Источник: пресс-служба комитета

Детали: Сообщается, что 12 июля состоялось заседание профильного комитета, на котором был рассмотрен проект закона об исчислении времени в Украине, целью которого является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате.

Реклама:

Законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению, отмечают в комитете.

Дословно: "Кроме этого, указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей без исключения территории Украины единого киевского времени.

ВИДЕО ДНЯ

Принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению работоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны Российской Федерации и способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины - члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в повторном втором чтении принять его в целом как закон".

Читайте также: Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы

Почему перевод часов плохая идея? Объясняет биолог