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В МЗС РФ заявили, що шкодують про участь Вірменії у саміті НАТО

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 18:22
В МЗС РФ заявили, що шкодують про участь Вірменії у саміті НАТО
Михайло Галузін. фото: тасс

Заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін каже, що Росії дуже шкода, що Вірменія взяла участь у саміті НАТО в США.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Галузіна, "поглиблюючи такими темпами співробітництво з тими, чия мета – стратегічна поразка Росії, Єреван своїми руками ризикує серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі, завдаючи шкоди, зокрема, власній безпеці".

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"Думаю, досвідчені фахівці і політики у Вірменії розуміють можливі наслідки від таких необачних кроків", – сказав він.

"У Вірменії вважають за краще нарощувати взаємодію з НАТО або окремими учасниками Альянсу, особливо щодо впровадження натівських стандартів, закупівель озброєнь або проведення спільних заходів бойової підготовки, не кажучи вже про участь у саміті цього військово-політичного блоку, який проходить у Вашингтоні. Це не може не викликати нічого, крім крайнього жалю", – заявив заступник глави МЗС РФ.

Він при цьому нагадав, що Вірменія залишається членом ОДКБ і виступає учасником численних двосторонніх домовленостей у військовій і військово-технічній сферах.

ВІДЕО ДНЯ

Вірменія наприкінці червня підтвердила свою участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні.

Нагадаємо, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС. 

А нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Теми: РосіяВірменіяНАТО
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