Заместитель главы МИД России Михаил Галузин говорит, что России очень жаль, что Армения приняла участие в саммите НАТО в США.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Галузина, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, нанося ущерб, в частности, собственной безопасности".

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"Думаю, опытные специалисты и политики в Армении понимают возможные последствия от таких опрометчивых шагов", – сказал он.

"В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками Альянса, особенно в отношении внедрения натовских стандартов, закупок вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря уже об участии в саммите этого военно-политического блока, который проходит в Вашингтоне. Это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", – заявил замглавы МИД РФ.

Он при этом напомнил, что Армения остается членом ОДКБ и выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической сферах.

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Армения в конце июня подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.

Напомним, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.

А недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.