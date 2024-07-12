Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В МИД РФ заявили, что сожалеют об участии Армении в саммите НАТО

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 18:22
В МИД РФ заявили, что сожалеют об участии Армении в саммите НАТО
Михаил Галузин. фото: тасс

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин говорит, что России очень жаль, что Армения приняла участие в саммите НАТО в США.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Галузина, "углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, нанося ущерб, в частности, собственной безопасности".

Реклама:

"Думаю, опытные специалисты и политики в Армении понимают возможные последствия от таких опрометчивых шагов", – сказал он.

"В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками Альянса, особенно в отношении внедрения натовских стандартов, закупок вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря уже об участии в саммите этого военно-политического блока, который проходит в Вашингтоне. Это не может не вызывать ничего, кроме крайнего сожаления", – заявил замглавы МИД РФ.

Он при этом напомнил, что Армения остается членом ОДКБ и выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической сферах.

ВИДЕО ДНЯ

Армения в конце июня подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.

Напомним, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.

А недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Темы: РосcияАрменияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Росcия
Россия пугает украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе
В Подмосковье разбился пассажирский самолет: на борту был только экипаж
В Британии заявили, что еще думают, позволять ли Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России
Последние новости
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
Все новости...
Реклама:
Реклама: