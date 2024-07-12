Росіяни влучили біля зупинки та адмінбудівлі у Мирнограді: за 12 липня на Донеччині 5 загиблих

Внаслідок обстрілів російськими військами Донецької області за 12 липня у регіоні загинули щонайменше 5 людей, більше 10 людей були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура

Пряма мова: "Другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. За попередньою інформацією, сьогодні в місті було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту".

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Деталі: За його словами, наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Встановлюються остаточну кількість жертв і пошкодженого майна.

Також під обстріл потрапила Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, загинули 2 людей і 3 – було поранено.

Оновлено. Пізніше Філагшкін уточнив, що зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда — наразі там відомо про 3 загиблих і 10 поранених.

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Ще росіяни скинули авіабомбу на Лиман — поранили чотирьох людей. Голова Донецької ОВА повідомив, що бомба впала у приватному секторі — є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Оновлено о 21.17. В Донецькій обласній прокуратурі уточнили щодо обстрілів області, жертв та постраждалих.

За даними слідства, 12 липня 2024 року окупанти завдали ударів по м. Торецьк, с. Новомиколаївка Черкаської ОТГ й м. Часів Яр. Внаслідок атак отримали поранення троє чоловіків 37, 47 та 60 років.

Під приціл армії РФ потрапило і м. Костянтинівка. На території приватного підприємства під завалами зруйнованого приміщення загинули двоє робітників 26 та 34 років. Ще 3 громадян дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталено.

Також російські військові поцілили по м. Лиман. Травмовано 7 цивільних віком від 24 до 75 років.

Крім того, російські війська здійснили ракетну атаку по м. Мирноград. Один із засобів ураження влучив по зупинці громадського транспорту. В результаті обстрілу 3 людей загинули, а 10 зазнали поранень, одна особа померла в лікарні. Серед постраждалих 16-річний підліток.

Остаточний тип озброєння та кількість постраждалих уточнюються.