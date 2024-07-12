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Россияне попали возле остановки и админздания в Мирнограде: за 12 июля на Донетчине 5 погибших

Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 21:19
Россияне попали возле остановки и админздания в Мирнограде: за 12 июля на Донетчине 5 погибших
Фото: Донецкая ОВА

В результате обстрелов российскими войсками Донецкой области за 12 июля в регионе погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 человек были ранены.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая облпрокуратура

Прямая речь: "Второй день подряд под удар попадает Мирноград. По предварительной информации, сегодня в городе было два попадания: возле админздания и возле остановки общественного транспорта".

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Детали: По его словам, пока известно о 2 погибших и 6 раненых. Устанавливаются окончательное количество жертв и поврежденного имущества.

 

Также под обстрел попала Константиновка. Там россияне попали по территории предприятия, погибли 2 человека и 3 - были ранены.

 

Обновлено. Позже Филагшкин уточнил, что возросло количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.

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Еще россияне сбросили авиабомбу на Лиман - ранили четырех человек. Председатель Донецкой ОГА сообщил, что бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили.

Обновлено в 21.17. В Донецкой областной прокуратуре уточнили относительно обстрелов области, жертв и пострадавших.

По данным следствия, 12 июля 2024 года оккупанты нанесли удары по г. Торецк, с. Новониколаевка Черкасской ОТГ и г. Часов Яр. В результате атак получили ранения трое мужчин 37, 47 и 60 лет.

Под прицел армии РФ попал и г. Константиновка. На территории частного предприятия под завалами разрушенного помещения погибли двое рабочих 26 и 34 лет. Еще 3 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Также российские военные попали по г. Лиман. Травмированы 7 гражданских в возрасте от 24 до 75 лет.

Кроме того, российские войска совершили ракетную атаку по г. Мирноград. Одно из средств поражения попало по остановке общественного транспорта. В результате обстрела 3 человека погибли, а 10 получили ранения, один человек скончался в больнице. Среди пострадавших 16-летний подросток.

Окончательный тип вооружения и количество пострадавших уточняются.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвы
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