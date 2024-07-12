У Нідерландах стягнули штраф із компанії, яка допомагала будувати Керченський міст

Нідерландська компанія Dieseko сплатила в бюджет Нідерландів 1,78 мільйона євро в межах позасудового врегулювання, яке почалось після опублікованих даних про її участь у будівництві російського Керченського мосту.

Джерело: повідомила нідерландська прокуратура, пише "Європейська правда"

Деталі: У 2017 році у ЗМІ опублікували статтю про участь нідерландських компаній у будівництві Кримського мосту, на основі якої прокуратура й Митна служба Нідерландів почали кримінальне розслідування.

Реклама:

У його межах пізніше почав фігурувати постачальних будівельного обладнання Dieseko. Стверджувалось, що компанія у 2015-2016 роках продавала свабійні установки та супутнє обладнання для будівництва Кримського мосту, а також надавала технічну допомогу – зокрема направляла своїх механіків для робіт на об'єкті.

У результаті Dieseko визнали винною в порушенні санкційного законодавства через участь у будівництві Кримського мосту. Позаяк компанію раніше не притягали до відповідальності, прокуратура погодилась на досудове врегулювання.

Згідно з ним, Dieseko виплатить штраф у розмірі 180 тисяч євро, а "незаконно отриману вигоду" в розмірі 1,6 мільйона євро конфіскують на користь держави. Вона також пообіцяла вжити заходів, аби в майбутньому не порушувати санкцій ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

У прокуратурі Нідерландів вказують, що вже притягнула шість компаній і 10 фізичних осіб до відповідальності за причетність до будівництва Керченського мосту, в усіх випадках справи були вирішені в досудовому порядку.

Нагадаємо, у зв'язку з причетністю до зведення Керченського мосту суд у Німеччині минулого року наклав штраф у розмірі 1,3 мільйона євро на відповідальну особу компанії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій проти Росії.