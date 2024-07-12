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В Нидерландах взыскали штраф с компании, которая помогала строить Керченский мост

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 19:11
В Нидерландах взыскали штраф с компании, которая помогала строить Керченский мост
Крымский мост. фото: Getty Images

Нидерландская компания Dieseko уплатила в бюджет Нидерландов 1,78 миллиона евро в рамках внесудебного урегулирования, которое началось после опубликованных данных о ее участии в строительстве российского Керченского моста.

Источник: сообщила нидерландская прокуратура, пишет "Европейская правда"

Детали: В 2017 году в СМИ опубликовали статью об участии нидерландских компаний в строительстве Крымского моста, на основе которой прокуратура и Таможенная служба Нидерландов начали уголовное расследование.

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В его рамках позже начал фигурировать поставщик строительного оборудования Dieseko. Утверждалось, что компания в 2015-2016 годах продавала свабочные установки и сопутствующее оборудование для строительства Крымского моста, а также оказывала техническую помощь – в частности направляла своих механиков для работ на объекте.

В результате Dieseko признали виновной в нарушении санкционного законодательства из-за участия в строительстве Крымского моста. Поскольку компанию ранее не привлекали к ответственности, прокуратура согласилась на досудебное урегулирование.

Согласно ему, Dieseko выплатит штраф в размере 180 тысяч евро, а "незаконно полученную выгоду" в размере 1,6 миллиона евро конфискуют в пользу государства. Она также пообещала принять меры, чтобы в будущем не нарушать санкций ЕС.

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В прокуратуре Нидерландов указывают, что уже привлекла шесть компаний и 10 физических лиц к ответственности за причастность к строительству Керченского моста, во всех случаях дела были решены в досудебном порядке.

Напомним, в связи с причастностью к возведению Керченского моста суд в Германии в прошлом году наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на ответственное лицо компании в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России.

Темы: Керченский мостНидерландыстроительство
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