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Україна сподівається отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року - ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 19:44
Україна сподівається отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року - ЗМІ
фото: getty images

Україна очікує отримати від західних партнерів шість винищувачів F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця 2024 року.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами людей, знайомих з цим питанням, процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. 

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Люди, які займаються цим питанням, також занепокоєні тим, що в Україні не вистачає злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак.

За словами одного з співрозмовників, Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року.

Виклики щодо F-16 були настільки серйозними, що викликали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це дуже дорогим проявом підтримки президента Володимира Зеленського, пише агентство. Високопоставлений посадовець НАТО, з яким спілкувалсось агентство, перерахував три основні питання, які турбують планувальників з доставки F-16.

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По-перше, літаки повинні бути реконфігуровані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії. По-друге, в Україні не так багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки літаків є складною – починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів. 

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за кілька місяців того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Представник компанії Lockheed Martin, виробника F-16, у відповіді на запитання електронною поштою заявив, що "ми продовжуємо підтримувати реакцію уряду США на конфлікт в Україні", не коментуючи при цьому, як буде здійснюватися обслуговування або постачання запчастин для літаків.

Джейк Салліван, головний радник Байдена з питань національної безпеки, заявив у четвер, що передача літаків вже відбувається.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Читайте також: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів.

Теми: винищувачіУкраїна
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