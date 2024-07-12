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Украина надеется получить шесть F-16 летом и 20 до конца года - СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 19:44
Украина надеется получить шесть F-16 летом и 20 до конца года - СМИ
фото: getty images

Украина ожидает получить от западных партнеров шесть истребителей F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов - до конца 2024 года.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам людей, знакомых с этим вопросом, процесс отправки военных самолетов в Украину пока осложняется вопросами по запчастям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

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Люди, которые занимаются этим вопросом, также обеспокоены тем, что в Украине не хватает взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы к российским атакам.

По словам одного из собеседников, Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 – от 15 до 24 самолетов. Другой собеседник агентства сказал, что Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 – до конца года.

Вызовы по F-16 были настолько серьезными, что вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это очень дорогим проявлением поддержки президента Владимира Зеленского, пишет агентство. Высокопоставленный чиновник НАТО, с которым общалось агентство, перечислил три основных вопроса, которые беспокоят планировщиков по доставке F-16.

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Во-первых, самолеты должны быть реконфигурированы в зависимости от их задач, таких как разведка или боевые действия. Во-вторых, в Украине не так много длинных, качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий для защиты от российских атак. В-третьих, логистика поддержки самолетов является сложной – начиная от потребности в запчастях и заканчивая техническим обслуживанием и поиском инженеров.

Другой представитель НАТО отметил, что Украина пытается достичь за несколько месяцев того, что обычно занимает три-четыре года.

Представитель компании Lockheed Martin, производителя F-16, в ответе на вопрос по электронной почте заявил, что "мы продолжаем поддерживать реакцию правительства США на конфликт в Украине", не комментируя при этом, как будет осуществляться обслуживание или поставки запчастей для самолетов.

Джейк Салливан, главный советник Байдена по вопросам национальной безопасности, заявил в четверг, что передача самолетов уже происходит.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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Темы: истребителиУкраина
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