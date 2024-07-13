Ердоган обговорював з Зеленським відновлення зернового коридору

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна зацікавлена у відновленні роботи Чорноморського зернового коридору.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами під час повернення з саміту НАТО у США, турецьке агентство Anadolu

Деталі: Він також повідомив, що обговорюв ці питання на полях саміту НАТО з президентом України Володимиром Зеленським.

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Пряма мова Едрогана: "Ми хочемо працювати з українською стороною, я сподіваюся, що ми зможемо знову працювати з цим коридором".

Ще деталі: За його словами, на саміті він зазначив, що необхідно повернутися до дипломатії та підготувати ґрунт для переговорів без подальшого кровопролиття: "Я підкреслив, що ми готові продовжувати Стамбульський процес у цьому напрямку".

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