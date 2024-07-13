Ердоган обговорював з Зеленським відновлення зернового коридору
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна зацікавлена у відновленні роботи Чорноморського зернового коридору.
Джерело: Ердоган у розмові з журналістами під час повернення з саміту НАТО у США, турецьке агентство Anadolu
Деталі: Він також повідомив, що обговорюв ці питання на полях саміту НАТО з президентом України Володимиром Зеленським.
Пряма мова Едрогана: "Ми хочемо працювати з українською стороною, я сподіваюся, що ми зможемо знову працювати з цим коридором".
Ще деталі: За його словами, на саміті він зазначив, що необхідно повернутися до дипломатії та підготувати ґрунт для переговорів без подальшого кровопролиття: "Я підкреслив, що ми готові продовжувати Стамбульський процес у цьому напрямку".
Передісторія:
- У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.
- Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут через Дунай.