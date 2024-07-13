Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна заинтересована в возобновлении работы Черноморского зернового коридора.

Источник: Эрдоган в разговоре с журналистами во время возвращения с саммита НАТО в США, турецкое агентство Anadolu

Детали: Он также сообщил, что обсуждал эти вопросы на полях саммита НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Прямая речь Эдрогана: "Мы хотим работать с украинской стороной, я надеюсь, что мы сможем снова работать с этим коридором".

Еще детали: По его словам, на саммите он отметил, что необходимо вернуться к дипломатии и подготовить почву для переговоров без дальнейшего кровопролития: "Я подчеркнул, что мы готовы продолжать Стамбульский процесс в этом направлении".

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