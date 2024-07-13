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Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 04:16
Эрдоган обсуждал с Зеленским восстановление зернового коридора
Эдроган с делегацией в самолете, фото: Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна заинтересована в возобновлении работы Черноморского зернового коридора.

Источник: Эрдоган в разговоре с журналистами во время возвращения с саммита НАТО в США, турецкое агентство Anadolu

Детали:  Он также сообщил, что обсуждал эти вопросы на полях саммита НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Прямая речь Эдрогана: "Мы хотим работать с украинской стороной, я надеюсь, что мы сможем снова работать с этим коридором".

Еще детали: По его словам, на саммите он отметил, что необходимо вернуться к дипломатии и подготовить почву для переговоров без дальнейшего кровопролития: "Я подчеркнул, что мы готовы продолжать Стамбульский процесс в этом направлении".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.
  • Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут через Дунай.

Темы: Турциязерно
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