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За добу російські загарбники втратили 1120 військових та 58 артсистем

Олена ІвашківСубота, 13 липня 2024, 07:19
За добу російські загарбники втратили 1120 військових та 58 артсистем
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1120 окупантів, 58 артилерійських систем та 24 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 557770 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 8199 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
  • артилерійських систем –  15216 (+58) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)

Теми: втрати у війніГенштаб
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