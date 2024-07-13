За добу російські загарбники втратили 1120 військових та 58 артсистем
Субота, 13 липня 2024, 07:19
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1120 окупантів, 58 артилерійських систем та 24 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 557770 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
- артилерійських систем – 15216 (+58) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)