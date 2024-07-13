За сутки российские захватчики потеряли 1120 военных и 58 артсистем
Суббота, 13 июля 2024, 07:19
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1120 оккупантов, 58 артиллерийских систем и 24 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 557770 (+1120) человек,
- танков - 8199 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15779 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 15216 (+58) ед,
- РСЗО - 1119 (+0) ед,
- средства ПВО - 889 (+1) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12069 (+34),
- крылатые ракеты - 2397 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20461 (+52) ед,
- специальная техника - 2556 (+13)