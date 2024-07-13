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Харківщина: РФ скинула понад 30 КАБів, а група цивільних підірвалася на міні

Роман ПетренкоСубота, 13 липня 2024, 11:10
Харківщина: РФ скинула понад 30 КАБів, а група цивільних підірвалася на міні
обстріл харківщини 12 липня, фото: ОВА

За добу по території Харківщини випущено 32 ворожі КАБи, є руйнування.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уночі окупанти атакували село Завадське, пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна.

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У суботу, зокрема, під час обстрілу Вовчанська постраждала 68-річна жінка.

В обід окупанти вдарили двома дронами по селу Одноробівка Богодухівського району.

Удари відбулися під час надання населенню пенсій працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці у селі Стариця під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждали 6 людей: у трьох чоловіків 30, 48, 52 років діагностували гостру реакцію на стрес; двоє чоловіків віком 18, 63 та 43-річна жінка мають вибухові поранення.

Теми: Харківська область
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