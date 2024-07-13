Харківщина: РФ скинула понад 30 КАБів, а група цивільних підірвалася на міні
За добу по території Харківщини випущено 32 ворожі КАБи, є руйнування.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Уночі окупанти атакували село Завадське, пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна.
У суботу, зокрема, під час обстрілу Вовчанська постраждала 68-річна жінка.
В обід окупанти вдарили двома дронами по селу Одноробівка Богодухівського району.
Удари відбулися під час надання населенню пенсій працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.
Вранці у селі Стариця під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждали 6 людей: у трьох чоловіків 30, 48, 52 років діагностували гостру реакцію на стрес; двоє чоловіків віком 18, 63 та 43-річна жінка мають вибухові поранення.