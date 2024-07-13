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Харьковщина: РФ сбросила более 30 КАБов, а группа гражданских подорвалась на мине

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 11:10
Харьковщина: РФ сбросила более 30 КАБов, а группа гражданских подорвалась на мине
обстрел харьковщины 12 июля, фото: ОВА

За сутки по территории Харьковщины выпущено 32 вражеских КАБа, есть разрушения.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Ночью оккупанты атаковали село Завадское, повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка, окна.

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В субботу, в частности, во время обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина.

В обед оккупанты ударили двумя дронами по селу Одноробовка Богодуховского района.

Удары произошли во время предоставления населению пенсий работниками передвижного почтового отделения Укрпочта. Уничтожена машина, еще одна получила повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

Утром в селе Старица во время эвакуации по лесополосе подорвалась группа гражданских людей. Всего пострадали 6 человек: у трех мужчин 30, 48, 52 лет диагностировали острую реакцию на стресс; двое мужчин в возрасте 18, 63 и 43-летняя женщина имеют взрывные ранения.

Темы: Харьковская область
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