Харьковщина: РФ сбросила более 30 КАБов, а группа гражданских подорвалась на мине
За сутки по территории Харьковщины выпущено 32 вражеских КАБа, есть разрушения.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Ночью оккупанты атаковали село Завадское, повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка, окна.
В субботу, в частности, во время обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина.
В обед оккупанты ударили двумя дронами по селу Одноробовка Богодуховского района.
Удары произошли во время предоставления населению пенсий работниками передвижного почтового отделения Укрпочта. Уничтожена машина, еще одна получила повреждения.
Утром в селе Старица во время эвакуации по лесополосе подорвалась группа гражданских людей. Всего пострадали 6 человек: у трех мужчин 30, 48, 52 лет диагностировали острую реакцию на стресс; двое мужчин в возрасте 18, 63 и 43-летняя женщина имеют взрывные ранения.