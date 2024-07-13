Харьковщина: РФ сбросила более 30 КАБов, а группа гражданских подорвалась на мине

За сутки по территории Харьковщины выпущено 32 вражеских КАБа, есть разрушения.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Ночью оккупанты атаковали село Завадское, повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка, окна.

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В субботу, в частности, во время обстрела Волчанска пострадала 68-летняя женщина.

В обед оккупанты ударили двумя дронами по селу Одноробовка Богодуховского района.

Удары произошли во время предоставления населению пенсий работниками передвижного почтового отделения Укрпочта. Уничтожена машина, еще одна получила повреждения.

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Утром в селе Старица во время эвакуации по лесополосе подорвалась группа гражданских людей. Всего пострадали 6 человек: у трех мужчин 30, 48, 52 лет диагностировали острую реакцию на стресс; двое мужчин в возрасте 18, 63 и 43-летняя женщина имеют взрывные ранения.