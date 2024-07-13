Росіяни атакували Херсонщину: є загибла та поранені
Субота, 13 липня 2024, 13:50
Російські військові вранці 13 липня атакували Приозерне Херсонського району, загинула жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку, смертельні травми отримала 72-річна жінка.
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Також через обстріл ще двоє людей постраждали.
В 41-річного чоловіка - вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.
У стані середньої тяжкості їх шпиталізували до лікарні.
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