Росіяни атакували Херсонщину: є загибла та поранені

Російські військові вранці 13 липня атакували Приозерне Херсонського району, загинула жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку, смертельні травми отримала 72-річна жінка.

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Також через обстріл ще двоє людей постраждали.

В 41-річного чоловіка - вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.

У стані середньої тяжкості їх шпиталізували до лікарні.