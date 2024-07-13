Россияне атаковали Херсонскую область: есть погибшая и раненые

Российские военные утром 13 июля атаковали Приозерное Херсонского района, погибла женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Один из снарядов попал во двор жилого дома, смертельные травмы получила 72-летняя женщина.

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Также из-за обстрела еще два человека пострадали.

У 41-летнего мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила осколочное ранение плеча, грудной клетки и живота.

В состоянии средней тяжести их госпитализировали в больницу.