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Россияне атаковали Херсонскую область: есть погибшая и раненые

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 13:50
Россияне атаковали Херсонскую область: есть погибшая и раненые
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Российские военные утром 13 июля атаковали Приозерное Херсонского района, погибла женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Один из снарядов попал во двор жилого дома, смертельные травмы получила 72-летняя женщина.

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Также из-за обстрела еще два человека пострадали.

У 41-летнего мужчины - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила осколочное ранение плеча, грудной клетки и живота.

В состоянии средней тяжести их госпитализировали в больницу.

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Темы: Херсонская область
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