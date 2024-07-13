Буданов переконаний, що росіяни знову наступатимуть з півночі

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі.

Джерело: Буданов у інтерв’ю NV

Пряма мова Буданова: "Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде?

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Буде! Вона вже триває".

Деталі: Буданов це сказав, за словами журналістів, "акцентовано й твердо", але не уточнив, йдеться про Сумський чи Чернігівський напрямок.

Пряма мова Буданова: "Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення.

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Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль".