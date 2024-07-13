Буданов убежден, что россияне снова будут наступать с севера

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

Источник: Буданов в интервью NV

Прямая речь Буданова: "Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?

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Будет! Она уже продолжается".

Детали: Буданов это сказал, по словам журналистов, "акцентировано и твердо", но не уточнил, речь идет о Сумском или Черниговском направлении.

Прямая речь Буданова: "Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению.

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Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению".