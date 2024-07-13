Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Буданов убежден, что россияне снова будут наступать с севера

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 14:31
Буданов убежден, что россияне снова будут наступать с севера
буданов, фото: УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что в ближайшие месяцы Россия попытается атаковать территорию Украины с севера.

Источник: Буданов в интервью NV

Прямая речь Буданова: "Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?

Реклама:

Будет! Она уже продолжается".

Детали: Буданов это сказал, по словам журналистов, "акцентировано и твердо", но не уточнил, речь идет о Сумском или Черниговском направлении.

Прямая речь Буданова: "Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению.

ВИДЕО ДНЯ

Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению".

Темы: Буданов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
ГУР: Дополнительных угроз со стороны Беларуси на данный момент нет
Буданов о покушениях на Путина: Были, но неудачные
Россияне ударили по поселку возле Харькова: 2 погибших и 22 пострадавших
Последние новости
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
Все новости...
Реклама:
Реклама: