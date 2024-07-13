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Путін дозволив звільняти депутатів і сенаторів за виїзд із РФ без дозволу

Роман ПетренкоСубота, 13 липня 2024, 15:48
Путін дозволив звільняти депутатів і сенаторів за виїзд із РФ без дозволу
фото: риа новости

Диктатор Володимир Путін підписав закон, за яким депутатів і сенаторів можна достроково звільнити за неузгоджений виїзд із Росії.

Джерело: "РИА Новости", Astra

Деталі: Тепер, щоб покинути межі РФ, парламентаріям потрібно буде заздалегідь узгодити свій від'їзд зі спецслужбами.

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За словами парламентаріїв, закон нібито потрібен, щоб російські депутати не потрапили за кордоном під арешт - наприклад, за ордером Інтерполу у зв'язку з рішенням українського суду.

Теми: РосіяпропагандавійнаПутін
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