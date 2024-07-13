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Путин разрешил увольнять депутатов и сенаторов за выезд из РФ без разрешения

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 15:48
Путин разрешил увольнять депутатов и сенаторов за выезд из РФ без разрешения
фото: риа новости

Диктатор Владимир Путин подписал закон, по которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из России.

Источник: "РИА Новости", Astra

Детали: Теперь, чтобы покинуть границы РФ, парламентариям нужно будет заранее согласовать свой отъезд со спецслужбами.

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По словам парламентариев, закон якобы нужен, чтобы российские депутаты не попали за рубежом под арест — например, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда.

Темы: РосcияпропагандавойнаПутин
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