Путин разрешил увольнять депутатов и сенаторов за выезд из РФ без разрешения

Диктатор Владимир Путин подписал закон, по которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из России.

Источник: "РИА Новости", Astra

Детали: Теперь, чтобы покинуть границы РФ, парламентариям нужно будет заранее согласовать свой отъезд со спецслужбами.

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По словам парламентариев, закон якобы нужен, чтобы российские депутаты не попали за рубежом под арест — например, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда.