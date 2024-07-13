Путин разрешил увольнять депутатов и сенаторов за выезд из РФ без разрешения
Суббота, 13 июля 2024, 15:48
Диктатор Владимир Путин подписал закон, по которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из России.
Источник: "РИА Новости", Astra
Детали: Теперь, чтобы покинуть границы РФ, парламентариям нужно будет заранее согласовать свой отъезд со спецслужбами.
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По словам парламентариев, закон якобы нужен, чтобы российские депутаты не попали за рубежом под арест — например, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда.