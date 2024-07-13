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Зеленський в Ірландії прокоментував ляп Байдена, який назвав його Путіним

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 16:10
Зеленський в Ірландії прокоментував ляп Байдена, який назвав його Путіним
Зеленський в аеропорту Ірландії, фото з Х президента

Президент Володимир Зеленський у суботу на початку свого візиту до Ірландії назвав "помилкою" обмовку президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО назвав Зеленського "Путіним". 

Джерело: Зеленський в Ірландії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times

Деталі: Прибувши до аеропорту Шеннон на заході Ірландії, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

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Відповідаючи на запитання, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним", Зеленський сказав: "Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю".

Зеленський також подякував народу Ірландії за підтримку.

"Перш за все, величезне спасибі за вашу підтримку, спасибі Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення", – сказав глава держави.

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Зеленський перебуває в Ірландії для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом на зворотному шляху до України після зустрічі з лідерами НАТО в США.

Що передувало: У четвер на підсумковій пресконференції саміту НАТО Байден переплутав Зеленського з російським лідером Владіміром Путіним, а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

За даними видання Politico, європейські посадовці та дипломати непублічно були неприємно вражені невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті Північноатлантичного Альянсу в Вашингтоні.

Теми: ЗеленськийБайденІрландіяПутін
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