Зеленский в Ирландии прокомментировал ляп Байдена, назвавшего его Путиным

Президент Владимир Зеленский в субботу в начале своего визита в Ирландию назвал "ошибкой" оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО назвал Зеленского "Путиным".

Источник: Зеленский в Ирландии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times

Детали: Прибыв в аэропорт Шеннон на западе Ирландии, Зеленский коротко пообщался с журналистами перед встречей с премьер-министром страны Саймоном Харрисом.

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Отвечая на вопрос, какой была его реакция на то, что Байден ошибочно назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".

Зеленский также поблагодарил народ Ирландии за поддержку.

"Прежде всего, огромное спасибо за вашу поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла много украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", – сказал глава государства.

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Зеленский находится в Ирландии для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Харрисом на обратном пути в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.

Что предшествовало: В четверг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО Байден перепутал Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".

По данным издания Politico, европейские чиновники и дипломаты непублично были неприятно поражены неуверенными и полными оговорок выступлениями президента США Джо Байдена на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.